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Politika

Çavuşoğlu, Filistinli ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Kudüs’te yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda Kudüs’te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımları görüştü.

Muhammet Tarhan   | 13.05.2021
Çavuşoğlu, Filistinli ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Kudüs’te yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Filistinli ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kudüs ve Filistin’deki son gelişmeler ile bu konuda uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze saldırılarında şimdiye kadar 18'i çocuk 87 Filistinli şehit oldu, 530 kişi yaralandı.

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