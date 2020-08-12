Euro
8.63
Dolar
7.31
BIST 100
1,113.89
Altın
1,946.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul’da Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la bir araya geldi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 12.08.2020
Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu ve Raşid Dostum'un Bakanlıkta yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da barışın sağlanması için ortaya konan uluslararası çabalarda oynadığı öncü rol dile getirildi.

Görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların sonlanması için tarihi bir fırsat olarak gördüğü Afganlar arası barış ve uzlaşı sürecine de aynı şekilde katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Barış görüşmelerine zemin hazırlaması bakımından Afgan hükümetinin 5 bin Taliban mahkumu serbest bırakmasının müzakereler öncesinde güven artırıcı bir önlem olarak olumlu karşılandığını vurgulayan Çavuşoğlu, ilk turu Doha'da düzenlenmesi öngörülen Afganlar arası görüşmelerin sonraki turlarından birine Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda da "Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum'la verimli bir görüşme yaptık. Barış ve uzlaşı sürecinde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'la görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'la da bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'la, görevi devralmak için New York'a yapacağı seyahatten önce bir araya gelerek Genel Kurul hazırlıklarını görüştüklerini kaydetti.

Çavuşoğlu mesajında, "Volkan ağabeyin tecrübesiyle BM'de fark yaratacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı
Tahran'da acı Kovid-19 tablosu: Uyuşturucu bağımlılığı patladı, polis çaresiz
İngiliz üniversitesinin Kovid-19 aşısı Uganda'da da denenecek
Kovid-19 tedbirleriyle yeniden açılan spor tesislerinde uygulanacak kurallar netleşti
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la görüştü

Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız

Çavuşoğlu, Yunanistan-Mısır arasındaki sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu: İrini operasyonu taraflı bir operasyon

Bakan Çavuşoğlu: İrini operasyonu taraflı bir operasyon
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı
Çavuşoğlu Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

Çavuşoğlu Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac'la görüştü