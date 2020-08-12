Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la bir araya geldi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu ve Raşid Dostum'un Bakanlıkta yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da barışın sağlanması için ortaya konan uluslararası çabalarda oynadığı öncü rol dile getirildi.
Görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların sonlanması için tarihi bir fırsat olarak gördüğü Afganlar arası barış ve uzlaşı sürecine de aynı şekilde katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.
Barış görüşmelerine zemin hazırlaması bakımından Afgan hükümetinin 5 bin Taliban mahkumu serbest bırakmasının müzakereler öncesinde güven artırıcı bir önlem olarak olumlu karşılandığını vurgulayan Çavuşoğlu, ilk turu Doha'da düzenlenmesi öngörülen Afganlar arası görüşmelerin sonraki turlarından birine Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da kaydetti.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda da "Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum'la verimli bir görüşme yaptık. Barış ve uzlaşı sürecinde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'la görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'la da bir araya geldi.
Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'la, görevi devralmak için New York'a yapacağı seyahatten önce bir araya gelerek Genel Kurul hazırlıklarını görüştüklerini kaydetti.
Çavuşoğlu mesajında, "Volkan ağabeyin tecrübesiyle BM'de fark yaratacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.