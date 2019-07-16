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Politika

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik böyle kararlar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz." dedi.

Tuğrul Çam   | 16.07.2019
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye kararlarına ilişkin "Aldıkları kararların uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor." dedi. 

Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik böyle kararlar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz." diye konuştu. 

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