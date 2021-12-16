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Politika

Çavuşoğlu, Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve dışişleri bakanlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Büyükelçi Albert Shingiro, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diaspora Bakanı Kandia Camara ve Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı, Büyükelçi Frederick Shava ile görüştü.

Mustafa Deveci   | 16.12.2021
Çavuşoğlu, Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve dışişleri bakanlarıyla görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek güne başladık." ifadesini kullandı.


Çavuşoğlu, Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı, Frederick M.M Shava ile ikili görüşme gerçekleştirdi

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 18 Aralık'a kadar sürecek zirveye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.


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