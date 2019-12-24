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Politika

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Dışişleri Bakanı Turkovic'i kutladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in göreve yeni başlayan Dışişleri Bakanı Turkovic'i tebrik etti.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 24.12.2019
Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Dışişleri Bakanı Turkovic'i kutladı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Bisera Turkovic ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmede, yeni görevi dolayısıyla mevkidaşı Turkovic'i kutladı.

Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'te Ekim 2018'de düzenlenen genel seçimlerin ardından kurulan yeni hükümete başarı dileğinde bulunmuştu.

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