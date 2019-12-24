Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Dışişleri Bakanı Turkovic'i kutladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in göreve yeni başlayan Dışişleri Bakanı Turkovic'i tebrik etti.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Bisera Turkovic ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmede, yeni görevi dolayısıyla mevkidaşı Turkovic'i kutladı.
Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'te Ekim 2018'de düzenlenen genel seçimlerin ardından kurulan yeni hükümete başarı dileğinde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.