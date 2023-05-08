Çavuşoğlu: (Batı basınındaki seçimlerle ilgili haberler) Türk siyasetini dizayn etme alışkanlığınıza bu millet son verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Batı basınında seçimlerle ilgili yer alan haberlere ilişkin, "Daha anlamadınız mı Türk siyasetini dizayn etme alışkanlığınıza bu millet son verdi." dedi.
Antalya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ve ABD basınının Türkiye'deki seçimler konusunda birbiriyle yarıştığını belirterek, "Daha anlamadınız mı Türk siyasetini dizayn etme alışkanlığınıza bu millet son verdi. Hangi renkten, siyasi görüşten olursa olsun Türk milletinin hiçbir ferdi size prim vermez, niçin çabalıyorsunuz." dedi.
Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, kentte emlak sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek, istek ve sorunlarını dinledi.
Ardından Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezini ziyaret eden Çavuşoğlu, esnafla buluştu, sohbet etti.
Çavuşoğlu, Serik ilçesindeki Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (ANTBİRLİK) "71. Yıl Buluşması"nda pamuk ve narenciye üreticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Osman Gazi'nin, Türk milletinin gücünün bütün dünyaya yayılmasını, Anadolu toprağından çıkan bir ağacın yeşermesi olarak rüyasında gördüğünü ve o rüyanın gerçek olacağını söyledi.
Türkiye'nin nüfuzu geniş coğrafyalara yayılan küresel bir aktör olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Düzenin parçası olmayan 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek, düzeni kuran biziz, ülkemizin aleyhine kurulan masaları oyunları bozan da biziz. Sahada, masada da güçlüyüz. FETÖ'sünden PKK'sına DEAŞ’ına teröre dünyayı dar eden de biziz. Sıfır atık girişimiyle çevremizi, topraklarımızı tehdit eden atık kriziyle mücadele eden biziz. Şefkatli eli dünyanın dört bir tarafındaki mazluma uzanan, savaşlarda, çatışmalarda barış için arabuluculuk yapan da biziz."
Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından beri samimiyetle barış için çabalayan ve tarafsız davranan tek aktörün Türkiye olduğunu, savaşta kazananın olmadığını, herkesin kaybettiğini dile getirdi.
"Benim önceliğim ülkemin ve milletimin refahıdır"
Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Bakın, muhalefetin Kılıçdaroğlu ve 8'li masanın özellikle 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağız' sözü bu mayıs aylarında Antalya'ya gelecek yüz binlerce Rus'un, Türkiye'ye bu seyahatlerini iptal etmelerine neden oldu. Sorumlu davranmamız gerekiyor. Sen yaptırım uygulayacaksın da benim Antalyalı turizmcim gelir kaybedecek, etti işte bu ay. Antalyalı çiftçim ürününü satamayacak. İşçim, iş adamım kaybedecek, ticaret yapamayacağız, doğal gaz alamayacağız. Sonuçta Türkiye kaybedecek, yaptırımdan bizim kazancımız ne? Niye biz tarafsızlığımızı bozalım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yerinde olmak isteyen yüzlerce lider var. Türkiye'nin yerinde olmak isteyen, gıptayla bakan yüzlerce ülke var. Ben bu özelliğimi kimin çıkarı için kaybedeyim? Benim önceliğim ülkemin ve milletimin refahıdır. Avrupa veya Batı 'aferin' diyecek diye, 'ne iyi insanlar' diyecek diye ben çıkarlarımı heba edemem, enerji güvenliğimi riske edemem. Görüşlerimiz farklı olur da ülkenin menfaatleri söz konusu olunca düşüncelerimizi söylemek zorundayız."
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve son olarak Zigana Tüneli gibi büyük projelerle tarihi İpek Yolu'nu Orta Koridor ile canlandıran bir ülke olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Türk dünyası ulaştırmanın da merkezi haline geliyorken, bakıyorsunuz, bu arkadaşlar tarafından böyle can Azerbaycan'ı baypas eden, tırlarımızı günlerce sınırlarda bekletecek projeleri ortaya koyuyorlar. Sizin Azerbaycan ile derdiniz ne?" ifadelerini kullandı.
"Türk milletinin hiçbir ferdi size prim vermez"
Batı basınında Türkiye'deki seçimlere ilişkin yer alan haberlere değinen Çavuşoğlu, Avrupa ve ABD basınının Türkiye'deki seçimler konusunda birbiriyle yarıştığını, "Bu seçim yılın seçimi, 2023'ün en önemli seçimi" diye manşetler attıklarını söyledi.
Dergilerde kapaklar yapılarak, altına "Erdoğan gitmeli" yazıldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'deki seçimin tüm dünyayı bu kadar ilgilendirmesi artık normal. Biz şaşırmıyoruz. Onlar 'Erdoğan gitsin' istiyorlar çünkü Erdoğan, kadim Türk yurdu Karabağ'da anlı şanlı Azerbaycan bayrağının dalgalanması için çalıştı. Erdoğan, Türk Dünyası'nın zenginleşmesini sağlıyor, Balkan Türklerine, Kırım Tatarlarına, Uygur Türklerine, Ahıska Türklerine sahip çıkıyor." dedi.
Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın terör devleti kurmasına engel olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bizimkiler de diyor ki 'Biz çekileceğiz Suriye'den, operasyonlar duracak, Irak'tan, Libya'dan çekileceğiz, tüm kazanımları heba edeceğiz' diyorlar. Bunlar bu manşetleri atıyorlar çünkü Erdoğan, Filistin, Kudüs davasını savunuyor. Çünkü Erdoğan, Bayraktar'ımız, Altay'ımız, Kızılelma'mız, Atak-2 helikopterimiz, Gökbey'imiz, Hürjet'imiz, Kaan'ımız, TCG Anadolu'muzla dosta güven, hasmına korku veriyor. Çünkü Erdoğan, haklıya haklı, haksıza haksız diyor. Dünya beşten büyüktür diyor. Çünkü Erdoğan'lı Türkiye, artık tüm küresel sisteme kafa tutuyor, siz ne yazarsanız yazın. Daha anlamadınız mı Türk siyasetini dizayn etme alışkanlığınıza bu millet son verdi. Hangi renkten, siyasi görüşten olursa olsun Türk milletinin hiçbir ferdi size prim vermez. Niçin çabalıyorsunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve 14 Mayıs'ta Türk milleti karar verecektir, siz değil. Artık Türkiye'yi dışarıdan dizayn etme günleri bitti. Bazı siyasi partileri, ittifakları dizayn edebilirsiniz ama Türkiye'yi, Türk milletini dizayn edemezsiniz. Biz, 102 yıl önce İstiklal şairimiz Akif'in yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayacağız. Yurdumuza alçakları uğratmayacağız.
Gerekirse gövdemizi siper edeceğiz."
Bakan Çavuşoğlu, "Terörist başı Apo'ya, Selo'ya özgürlük naraları atanlara karşı cumhuriyetimizi, milli egemenliğimizi korumaya var mıyız? Diyarbakır annelerinin yüreklerindeki sızıyı dindirmeye, terörün her türlüsünün başını ezmeye var mıyız?" ifadelerini kullandı.
"21 yıldır büyük vatan toprağına, her alanda ektiğimizi biçme zamanıdır"
Çavuşoğlu, bugün telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, en iyi dileklerini iletmek istediğini söyledi.
Türk milletinin iki büyük hazinesinin birisinin Türkçe diğerinin ise bereketli Anadolu toprağı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Türk demek, dil demektir, Türkçe demektir. Binlerce yıllık dilimizin en anlamlı, ölümsüz, en derin kelimelerinin başında toprak geliyor." diye konuştu.
Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, tarımın her alanında çok çalıştığını, ter döktüğünü, o yüzden çiftçinin kıymetini bildiğini vurguladı.
Toprak için dökülen alın terinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Tohuma, bir çocuğun büyümesi gibi verilen emeğin, hasat vakti geldiğinde duyulan coşkunun, mutluluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. İçinde bulunduğumuz bu süreçte siyasiler olarak bizler de aynı heyecanı yaşıyoruz. 21 yıldır büyük vatan toprağına, her alanda ektiğimizi biçme zamanıdır. Bahar geldi geçti, artık Türkiye için yazdır ve artık hasat zamanıdır." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, tarımsal hasılayı 2002'de 25,1 milyar dolardan yüzde 133 artışla 2022'de 58,5 milyar dolara yükselttiklerini vurgulayarak, tarımsal desteği 1,8 milyar liradan 2023'te 55,5 milyar liraya ulaştırdıklarını bildirdi.
"Çiftçimize 2023 yılı cari fiyatlarıyla toplam 803 milyar lira tarımsal destek sağladık. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 8 katına çıkararak 29,9 milyar dolara ulaştırdık." diyen Çavuşoğlu, bitkisel üretim miktarını Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 128,6 milyon tona ulaştırdıklarını kaydetti.
Çiftçiye ilk defa kendi hükümetlerinin mazot desteği verdiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"İhtiyacımız olan sertifikalı tohumluğun yüzde 96'sını artık ithal etmiyoruz, yurt içinde üretir hale geldik. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Ülkemizdeki bütün seralara dijital kimlik verdik. Tarımda riskleri karşılayabilmek için Tarım Sigortası TARSİM'i hayata geçirdik. Antalyamız, Türkiye'nin tarım alanındaki atılımlarında hep ön sıralarda oldu. Antalyamıza ayrılan tarımsal destek ödemelerini 21 yılda 16 kat arttırdık. Yine tarımda hayvancılık desteğini, dile kolay tam 168 katına çıkardık. Antalya üreticisine 2002-2022 yıllarında 1,8 milyar lira bugünkü cari fiyatla 8,5 milyar lira bitkisel ve hayvansal üretimi destekleme ödemesi yaptık."
Çavuşoğlu, yaş sebze ve meyve ihracatını yüzde 737 gibi inanılmaz artışla 586 bin tona yükselttiklerine dikkati çekerek, ANTBİRLİK'in Antalya'nın bereketli topraklarına sahip çıkmada, verimini artırmada çığır açtığını söyledi.
Birliğin 71 yıldır bu toprakları bereketli kılmak için mücadele sarf ettiğine değinen Çavuşoğlu, modern tarıma geçiş sürecini hep birlikte başlattıklarının altını çizdi.
Pamuk hasadını bir aya düşürmek için gerekli tesisat konusunda çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Size söz vermiştim, meyve suyu fabrikamızı kuracağız diye. Yönetim kurulu başkanımıza ve yöneticilerimize iletmiştik, onlar da bu sözünde durdular. Yakın zamanda fabrikamız faaliyete geçecek, 7 milyon avro yatırım yaptılar, aletleri cihazları aldılar. 7 bin 500 metrekare kapalı alana, 5 üniteli meyve suyu fabrikamıza alınan üniteler monte edilecek ve üretime başlayacak. Çiftçimizin ürettiği ürünleri meyve suyu olarak tüm Türkiye piyasalarına ulaştıracağız. İnşallah ihracata da burada ürettiğimiz meyve sularını göndereceğiz."
Daha büyük atılımlara hep birlikte imza atacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, sulama alanında yatırımların hız kesmeden devam edeceğini, sulama ücretlerinin yarısını devletin ödeyeceğini bildirdi.
Pamuk üreticilerine ek destek verilecek
Alınan pamuk için bazı çiftçilerin kendisinden fark istediğini anlatan Çavuşoğlu, ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz'dan bilgi istedi.
Yavuz'un 2022-2023 sezonunda alınan ve ödemeleri yapılan pamuğa üreticinin fark istediğini, bunu karşılamak için ucuz kredili finansman desteğine ihtiyaçları olduğunu ve sağlanırsa pamuk üreticisine kilogram başına 50 kuruş destek vereceklerini ifade etti.
Bakan Çavuşoğlu, "50 kuruş az, öyle yarım çeyrek olmaz. 1 lirayı güçlü şekilde duydum, buna ben de katılıyorum. Size her zaman destek veriyoruz, yine arkadaşlarımızla beraber Cumhur İttifakı olarak gereken desteği vereceğiz. Bunu 1 lira yapalım, hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimizin alın terinin karşılığını her zaman vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.