Euro
6.54
Dolar
5.94
BIST 100
93,981.39
Altın
1,492.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar açıklama yapıyor
logo
Politika

'Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendirecek'

TBMM Grup Başkanvekili Turan, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendirecek." dedi.

Sinan Uslu   | 14.10.2019
'Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendirecek'

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.

Turan, Bakan Çavuşoğlu'nun, 16 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunda 20 dakikalık bir sunum yapacağını söyledi. 

Bülent Turan, "82 milyon tek yürek, dualarımız Mehmetçiğimizle." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı

Benzer haberler

'Suriye Milli Ordusu etnik ve dini azınlıkları koruyacak'

'Suriye Milli Ordusu etnik ve dini azınlıkları koruyacak'

'Türkiye-AB ilişkileri siyah-beyaz değil'

ABD televizyonu silah tanıtımını 'harekatta bombalama' diye çarpıttı

'Çocuklarımızın kanını yerde bırakmayacağız'

'Çocuklarımızın kanını yerde bırakmayacağız'
'Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendirecek'

'Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendirecek'
KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na destek için 'ortak komite' önerisi

KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na destek için 'ortak komite' önerisi