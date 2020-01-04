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Politika

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Ahmet Furkan Mercan   | 04.01.2020
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanların, Irak, İran ve ikili konuları ele aldığı belirtildi.

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