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Politika

Çavuşoğlu: ABD'de Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi, Suriye'de oyunu bozmamızdır." dedi.

Ali Kemal Akan   | 30.10.2019
Çavuşoğlu: ABD'de Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır

TBMM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu kararın alınmasıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik." diye konuştu.

Ermeni tasarısı, bağlayıcılığı olmayan bir karar tasarısı. Senatoda da kabul edilmesi halinde ABD Kongresinin sözde "Ermeni soykırımını" tanıdığını gösteren tavsiye niteliğinde bir karar olacak.

Bir yasa tasarısı olan "Türkiye'ye yaptırımlar" tasarısı ise aynı şekilde Senatodan da geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması durumunda yasalaşacak.

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