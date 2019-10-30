Çavuşoğlu: ABD'de Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi, Suriye'de oyunu bozmamızdır." dedi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
- Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'ne kınama
- ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti
- Türkiye'den ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı' kararına tepki
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu utanç verici karar yok hükmündedir
- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri'ne çağrıldı
Bu kararın alınmasıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik." diye konuştu.
Ermeni tasarısı, bağlayıcılığı olmayan bir karar tasarısı. Senatoda da kabul edilmesi halinde ABD Kongresinin sözde "Ermeni soykırımını" tanıdığını gösteren tavsiye niteliğinde bir karar olacak.
Bir yasa tasarısı olan "Türkiye'ye yaptırımlar" tasarısı ise aynı şekilde Senatodan da geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması durumunda yasalaşacak.
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