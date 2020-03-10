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Politika

Çavuşoğlu, AB Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü.

Talha Yavuz   | 10.03.2020
Çavuşoğlu, AB Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Borrell ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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