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“Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Tanıtım Toplantısı” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
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Politika, Türkiye'nin Otomobili

CANLI- Varank: Türkiye'nin Otomobili'ni satın almak isteyen vatandaşımızın oranı yüzde 89

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." dedi.

06.01.2020
CANLI- Varank: Türkiye'nin Otomobili'ni satın almak isteyen vatandaşımızın oranı yüzde 89

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." diyen Bakan Varank, "Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili konusunda, tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürdüğünü, bu sürecin sene içinde tamamlanacağını belirtti.

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