CANLI - Koca: Şu an Türkiye için herhangi bir koronavirüsü riski söz konusu değil
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsüne ilişkin "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Sağlık Bakanı Koca, "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı." dedi.
Koca, "Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
"Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi"
Bakan Koca, "İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsüne ilişkin, şunları kaydetti:
"Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var."