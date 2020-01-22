Euro
6.57
Dolar
5.93
BIST 100
124,268.50
Altın
1,552.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'na katılıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı" Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki bir iş merkezinde yangın çıktı
logo
Politika

CANLI - Koca: Şu an Türkiye için herhangi bir koronavirüsü riski söz konusu değil

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsüne ilişkin "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim." dedi.

22.01.2020
CANLI - Koca: Şu an Türkiye için herhangi bir koronavirüsü riski söz konusu değil

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı." dedi.

Koca, "Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi"

Bakan Koca, "İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsüne ilişkin, şunları kaydetti:

"Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var."

"Termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık"

Bugün Bakanlıkta virüs ile ilgili bir risk değerlendirme toplantısı yapılacağını ifade eden Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık." şeklinde konuştu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?

Benzer haberler

CANLI - Koca: Şu an Türkiye için herhangi bir koronavirüsü riski söz konusu değil

CANLI - Koca: Şu an Türkiye için herhangi bir koronavirüsü riski söz konusu değil

Sağlık Bakanı Koca: Somali'deki saldırıda yaralanan 9 kişi tedavi için Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanlığından 'özel' daire başkanlığı