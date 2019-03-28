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Cumhurbaşkanı Erdoğan,Twitter'daki canlı yayın hesabından vatandaşlara hitap ediyor Dakka'da bir binada yangın çıktı
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Politika

CANLI: Erdoğan sosyal medyada gençlerin sorularını cevaplıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada gençlerin sorularını cevaplıyor.

28.03.2019
CANLI: Erdoğan sosyal medyada gençlerin sorularını cevaplıyor

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada gençlerin sorularını cevaplıyor.

Erdoğan, "Biz bu dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Onun için yolumuz ırak, işimiz zor. Yapmamız gereken çok şey var." dedi.

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