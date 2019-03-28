CANLI: Erdoğan sosyal medyada gençlerin sorularını cevaplıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada gençlerin sorularını cevaplıyor.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada gençlerin sorularını cevaplıyor.
Erdoğan, "Biz bu dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Onun için yolumuz ırak, işimiz zor. Yapmamız gereken çok şey var." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.