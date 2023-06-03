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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Göreve Başlama Töreni” için salona geldi.
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Politika

CANLI - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan için Göreve Başlama Töreni düzenleniyor

03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
CANLI - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan için Göreve Başlama Töreni düzenleniyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleştiriliyor.

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