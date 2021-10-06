CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzlaşı sağlanırsa yasama yılı bitmeden yeni anayasayı neticeye ulaştırabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz." dedi.
Erdoğan, "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme fikrine ilişkin, "Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir." diye konuştu.
Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek, "HDP, Millet İttifakındaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir." şeklinde konuştu.
"Tarih hesap soracaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Tarih, CHP gibi Cumhuriyetin en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbette hesap soracaktır. Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır. Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti'ye atamazsın. Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur ama ciddi bir muhalefet problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir."
"2023, muhalefetin bu prangadan kurtuluşunun müjdesini alacağımız yıl olacak"
Erdoğan, 2023 hedeflerine ilişkin, "2023, sadece Cumhur İttifakı eliyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının değil, aynı zamanda muhalefetin bu prangadan kurtuluşunun müjdesini alacağımız yıl olacaktır." dedi.
"Çukurlardan geçemiyoruz. Nerede belediye?"
Erdoğan, "Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz. Nerede belediye?" ifadelerini kullandı.
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