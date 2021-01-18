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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

18.01.2021
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan, konuşmasında, "AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir." diyerek, "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı." şeklinde konuştu.

"Biz yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Biz şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığımızı sürdüren bir kadroyuz." dedi.

Erdoğan, "İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat üstünde hizmetler götürerek bu mücadeleyi yürüttük." diyen Erdoğan, "Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin sembolü olan eserlerin önemli bir bölümünü biz inşa ettik." şeklinde konuştu.

"Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin her bir ferdine daima yanında olduğumuzu gösterecek pek çok programı hayata geçirdik." dedi.

Erdoğan, "Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

"Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi üzerinden eleştiri yönetenler, kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyorlar. Çünkü bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece yücedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe, ülkemize yönelik saldırıların da arttığı bir gerçektir." dedi.

"Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir ve ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde yeni bir şeyi söylemenin hala çok uzağındalar." ifadelerini kullandı.

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