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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
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Politika

CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz

27.09.2022
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz

Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki saldırıyla ilgili, "Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar." dedi.

Erdoğan, "Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız." diye konuştu.

Yunanistan'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz." dedi.

"Yılbaşından sonra ekonomideki güçlenerek yürümeyi hep birlikte göreceğiz"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yılbaşından sonra ekonomideki rakamları, istikrarı, ekonomideki güçlenerek yürümeyi hep birlikte göreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır." dedi.

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