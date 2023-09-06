CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program'ı açıklıyor
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'ı açıklıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;
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