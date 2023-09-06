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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program’ı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program'ı açıklıyor

06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program'ı açıklıyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'ı açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Hiç kimse ve fikre ön yargıyla yaklaşmıyoruz. Kimden geldiğine bakmadan, ülkemizin faydasına olacak her türlü öneriyi hayırhahlıkla değerlendirmeye hazırız."

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