CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz." dedi.
TBMM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimleri yüzde 40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı’nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. 1400 belediyenin yüzde 54,3’ü Cumhur İttifakı'nca yönetilecektir." dedi.
"CHP’nin milli irade hazımsızlığı ayyuka çıksa da YSK son noktayı koymuştur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Hataylı kardeşlerimize teşekkürümüzü bizzat ifade edeceğiz." ifadesini kullandı.
"Yerel iktidar-merkezi iktidar diye ikili yapı ihdas etmeye çalışanların söylemleri demlendikleri ortaklarına diyet ödeme hamlesi değilse ham bir hayaldir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"81 ilimizde tek bir iktidar vardır, o da 14-28 Mayıs seçimleriyle milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir.
Milletin sandıkta verdiği mesajları doğru okumalıyız. Bu muhasebeyi yapmak, gerektiğinde canı pahasına yanımızda duran aziz milletimize karşı görevimizdir.
Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz.
Şunu herkes görsün ve bilsin, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz, heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık seçimin de olmadığı önümüzdeki 4 yıl içinde enflasyonla mücadelemizi inşallah zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.