Politika

CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Ekip  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili, "Savaşın yıpratıcı etkilerinin derinleştiği dönemde İstanbul görüşmeleri diplomatik çözüm çabalarında önemli bir merhale teşkil ediyor. İstanbul sürecinin kapsamlı bir içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Evvela ateşkesi hızlandıracak adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerileri Türkiye olarak Rusya ile ele alma konusunda her daim hazırız." şeklinde konuştu.

Zelenskiy: "Rusya’yla savaşa ilişkin, Türkiye’nin ilkeli tutumu Ukrayna için çok önemlidir"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya’yla savaşa ilişkin, Türkiye’nin ilkeli tutumu Ukrayna için çok önemlidir. Türkiye'ye Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini desteklediği için teşekkür etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, "Türk diplomasinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz. Yıl sonuna kadar esir değişimlerini yeniden başlatmayı umuyoruz. Türkiye bu konuda büyük bir destek veriyor." dedi.

