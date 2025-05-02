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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşuyor TEKNOFEST 2025 KKTC, devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşuyor
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir. Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri ise bağımlılıktır." 

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