CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Mersin
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Biz zalimler gibi kimseyi zorla yerinden etmeyiz. Kendini bilmez üç beş ırkçı fanatiğin Türkiye-Suriye dayanışmasına gölge düşürmesine göz yummayacağız.
(Suriye) Ülkenin 3'te 1'ini işgal altında tutan YPG terör örgütüne karşı en küçük müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözecek adımları atacağız.
Terör örgütlerini ya silah bıraktırarak ya bertaraf ederek, Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız.
Parçala-yönet politikasıyla son bir asırdır bu bölgede diledikleri gibi cirit atanların devri bitmiştir.
Kim ne derse desin, 100 yıllık oyun bozuluyor.Coğrafyamızda kardeşliğin, barışın rüzgarı esiyor, refahın egemen olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.
Artık bölgenin geleceğini bölgenin kadim halkları belirleyecek, doğal kaynaklar üzerindeki her türlü tasarruf da bölgenin asıl sahiplerinin uhdesinde olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.