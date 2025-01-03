Dolar
35.37
Euro
36.42
Altın
2,641.41
ETH/USDT
3,579.60
BTC/USDT
98,130.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Necip Fazıl Ödülleri Töreni
logo
Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuşuyor.

03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İliç'te altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı baba ocağı Adana'da sevenlerini hüzne boğdu
Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Büyükçekmece'de kaynağı belli olmayan koku nedeniyle iki okul boşaltıldı
Ankara'da Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu

Benzer haberler

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Özel'e yeni yıl tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden aşkla çalıştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden aşkla çalıştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarından itibaren bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarından itibaren bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet