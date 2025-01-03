CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuşuyor.
İstanbul
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