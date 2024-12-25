CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Buradan, milletin kürsüsünden, 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemal-i hürmetle selamlıyorum." dedi.
Erdoğan, "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bütün veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor."
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