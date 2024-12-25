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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

TBMM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Buradan, milletin kürsüsünden, 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemal-i hürmetle selamlıyorum." dedi.

Erdoğan, "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 

"Bütün veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor."


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