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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci basın toplantısı düzenliyor
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"nde konuşuyor.

25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez.

Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz."

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