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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Afyonkarahisar’da DSİ Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ağrı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler." dedi.

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