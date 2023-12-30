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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuşuyor
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Necip Fazıl Ödülleri programına katılıyor.

30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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