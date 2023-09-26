Dolar
27.25
Euro
28.81
Altın
1,903.06
ETH/USDT
1,584.50
BTC/USDT
26,183.00
BIST 100
8,319.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir.

Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini OVP'ye destek olmaya davet ediyorum. 85 milyon el ele gönül gönüle Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız.

Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasa kavuşturmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Alman Lina Boettcher, ziyaret için geldiği Bartın'da İslamiyet'i seçti
Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM'in Türkiye aleyhindeki "Yalçınkaya" kararına tepki
MSB: Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı
Samsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı

Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini müşahede ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini müşahede ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet