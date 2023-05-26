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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da Bem-Bir-Sen öğretmenleri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de düzenlenen mitingde konuşuyor.

26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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