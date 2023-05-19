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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hemşeri Dernekleri Buluşması” programında konuşuyor.

19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Polisim, jandarmam, askerim böyle bir fırsatı vermez.

Zaten birinci turda kazandık... Aman ha. Zafer sarhoşluğu içinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız."

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