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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy’de Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaretinde konuşuyor.
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Olimpiyat Parkı karşısındaki yeni miting alanında düzenlenen mitingde konuşuyor.

05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erzurum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(14 Mayıs seçimleri sonrası) Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek.

(14 Mayıs seçimleri sonrası) Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek.

14 Mayıs'ta Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak.

14 Mayıs'ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak."

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