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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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Politika

CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Sana söz baharlar gelecek' diyenler, bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir." açıklamasında bulundu.

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