Dolar
18.22
Euro
18.15
Altın
1,712.24
ETH/USDT
1,579.60
BTC/USDT
19,814.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan konuşuyor Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, Viyana Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

02.09.2022
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Berlin'de "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel yakalandı
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması) Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti aldatmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AİHM kararlarında adil değildir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AİHM kararlarında adil değildir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimi gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimi gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet