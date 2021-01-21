CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılıyor.
İstanbul
Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Toplamda 42 il kongremizi tamamladık. Önümüzdeki hafta inşallah 10 il kongremizi daha gerçekleştireceğiz. Şubat ayı sonunda il kongrelerimizin hepsini bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız." diyen Erdoğan, "Biz önce kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönüllerini kazanamazsak milletimizin gönlüne hiç giremeyiz." şeklinde konuştu.
"2023 seçimlerinden hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız." dedi.
"AK Parti, milletimiz tarafından kurulan, sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir partidir." diyen Erdoğan, "AK Parti olarak 2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla, güçlü bir vizyonla, güçlü bir çalışmayla hazırlanmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.
Erdoğan, "AK Parti, İçişleri Bakanlığına verilen alelade bir dilekçe ile kurulmuş, sadece bir isim, amblem ve binadan ibaret bir parti değildir. AK Parti, milletimiz tarafından kurulan ve sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir siyasi partidir. Burası siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır." dedi.
"CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor"
Erdoğan, "(Taciz iddiaları) Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.