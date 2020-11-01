CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
Samsun
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Erdoğan, buradaki konuşmasına İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifa dileyerek başladı.
"İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız"
Depremde şu an itibarıyla 58 vefatın ve 896 yaralının olduğunu bildiren Erdoğan, "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.