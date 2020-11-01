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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor Doğanlar Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - İzmir
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Politika

CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

01.11.2020
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Samsun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasına İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifa dileyerek başladı.

"İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız"

Depremde şu an itibarıyla 58 vefatın ve 896 yaralının olduğunu bildiren Erdoğan, "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız." dedi.

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