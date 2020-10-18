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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuşuyor
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Politika

CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.

18.10.2020
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Şırnak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor." ifadesini kullandı.

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