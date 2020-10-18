CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.
Şırnak
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.