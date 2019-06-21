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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği programda konuşuyor.
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İş adamları ile buluşma' programında konuşuyor.

21.06.2019
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İş adamları ile buluşma' programında konuşuyor.

Erdoğan, "Sadece son 6 yılda yaşadıklarımız dahi, bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması halinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığını göstermeye yeterlidir." dedi.

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