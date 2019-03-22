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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da vatandaşlara hitap ediyor.

22.03.2019
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan: "Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir."

Erdoğan, "Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir." dedi.

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