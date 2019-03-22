Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.24
Dolar
5.48
BIST 100
102,879.60
Altın
1,311.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan AA Editör Masası'na konuk oluyor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu konuşuyor
logo
Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Başkanı'nın talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdi. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz." dedi.

22.03.2019
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı’nda konuşuyor.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN>>

Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin verilemeyeceğini belirten Erdoğan, "Amerika Başkanı'nın Golan tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir." dedi.

"İİT'in İslam dünyası ile tüm insanlığın geleceğini tehdit eden olaylar karşısında kayıtsız davranması düşünülemez." diyen Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terör saldırısı sonrasında yaralarını saran Yeni Zelandalı kardeşlerimizin acılarını paylaştığımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti, 47'inin yaralanmasına neden olan kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez. Yükselen kültürel ırkçılıktan sadece Müslümanlar değil, Museviler, Afrikalılar, Asya kökenliler, Romanlar da mağdur oluyor. Bir daha benzer acılar yaşanmasın, camiler kan gölüne dönmesin diye tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'
Japonya’nın savunma politikasındaki dönüşüm
Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?

Benzer haberler

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

'Bölücü örgüte Kandil'i mezar etmek için seçimden güçlü çıkmalıyız'

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Nevruz Günü' mesajı

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Nevruz Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacak
Cam kemik hastası Kader'in 'Erdoğan'ı görme hayali' gerçek oldu

Cam kemik hastası Kader'in 'Erdoğan'ı görme hayali' gerçek oldu