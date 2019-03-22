CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Başkanı'nın talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdi. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı’nda konuşuyor.
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#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı’nda konuşuyor. https://t.co/Gd12TNvscM— AA Canlı (@AACanli) 22 Mart 2019
Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin verilemeyeceğini belirten Erdoğan, "Amerika Başkanı'nın Golan tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir." dedi.
"İİT'in İslam dünyası ile tüm insanlığın geleceğini tehdit eden olaylar karşısında kayıtsız davranması düşünülemez." diyen Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:
"Terör saldırısı sonrasında yaralarını saran Yeni Zelandalı kardeşlerimizin acılarını paylaştığımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti, 47'inin yaralanmasına neden olan kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez. Yükselen kültürel ırkçılıktan sadece Müslümanlar değil, Museviler, Afrikalılar, Asya kökenliler, Romanlar da mağdur oluyor. Bir daha benzer acılar yaşanmasın, camiler kan gölüne dönmesin diye tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.