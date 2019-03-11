Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.12
Dolar
5.44
BIST 100
101,812.00
Altın
1,296.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta Türk Eximbank-ICBC Orta Vdeli Kredi Anlaşması İmza Töreni
logo
Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

11.03.2019
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Şırnak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Biz, bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta

Benzer haberler

Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak

Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak

'İstiklal Marşı'mız beka mücadelesi ruhunu taşıyan kurucu metindir'

'Asırlık çınar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevinci

'Mansur Yavaş'ın şehre vereceği bir şey yok'

'Mansur Yavaş'ın şehre vereceği bir şey yok'
'Cumhur İttifakı'nı başkaları gibi gizli odalarda yapmadık'

'Cumhur İttifakı'nı başkaları gibi gizli odalarda yapmadık'
'Bizim vatansever, milliyetperver olmaktan başka gayemiz olamaz'

'Bizim vatansever, milliyetperver olmaktan başka gayemiz olamaz'