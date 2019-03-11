CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.
Şırnak
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Biz, bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.