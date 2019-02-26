CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.
Erzincan
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.
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#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan Erzincan'da vatandaşlara hitap ediyor https://t.co/wP16SAw8iJ— AA Canlı (@AACanli) 26 Şubat 2019