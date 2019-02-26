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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

  | 26.02.2019
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erzincan

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

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