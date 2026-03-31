CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha gösterdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü, caydırıcı, dünyada itibar sahibi olmak istiyorsanız siber uzay çalışmalarınızı hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerinizi almak zorundasınız. Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir. İçinde bulunduğumuz veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir." dedi.
Erdoğan, "Sınırları kontrol ettiğiniz ölçüde hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, siber vatanınızı, verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde ciddi zafiyet vardır. Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini güçlendirme noktasında ilave tedbirleri önümüzdeki dönemde peyderpey devreye alacağız." diye konuştu.
Erdoğan, "Emniyet ve istihbarat teşkilatımız, ilgili kurumlarımız her senaryoya hazırlıklı şekilde önlem, aksiyon ve karşı koyma planlarını başarıyla hayata geçiriyor. Biz siber güvenliğe sadece tehditler karşısında gösterilen bir tepki değil, ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Önümüze konulan bentleri yıkarak her alanda gümbür gümbür geliyor, destanlaşıyor, yeni ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz." dedi.