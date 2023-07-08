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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt Vilayet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşuyor
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta düzenlenen programa katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta düzenlenen programa katılıyor.

08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta düzenlenen programa katılıyor

Bayburt

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