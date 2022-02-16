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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
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Politika

CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek

16.02.2022
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır." dedi.

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