CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçti
Erdoğan, "Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz." dedi.
Erdoğan, "Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısır hesaplarla hareket ederek, içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz." diye konuştu.
Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'yi, herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için destek istiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.