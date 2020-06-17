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İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığında yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ'ın tanıtımına katılıyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında konuşuyor
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Politika

CANLI-Bakan Selçuk: Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." dedi.

17.06.2020
CANLI-Bakan Selçuk: Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." dedi.

"1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık"

Bakan Selçuk, 3.faz sosyal yardım desteğine ilişkin, "1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar konusuna değinen Selçuk, Üç fazda 6 milyon haneyi geçtiğini, 6 milyar lirayı geçmiş durumda olduklarını belirtti.

"3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ulaştırdık"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti:

"3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız. 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti."

"Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.

"Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek"

Bakan Selçuk, İstihdam Kalkanı konusunda, Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini bildirdi.

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