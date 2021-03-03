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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuşuyor
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Politika

CANLI - Bakan Gül: İnsan Hakları Eylem Planı, AK Parti'nin reform yolculuğunun bir adımı

Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin, "AK Parti'nin kurulduğu günden beri sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reform yolculuğunun bir adımı." dedi.

03.03.2021
CANLI - Bakan Gül: İnsan Hakları Eylem Planı, AK Parti'nin reform yolculuğunun bir adımı Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin, "AK Parti'nin kurulduğu günden beri sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reform yolculuğunun bir adımı." ifadelerini kullandı.

"İnsan Hakları Eylem Planı'nda en önemli başlık sizin için ne derseniz, ben hukuk güvenliği derim." diyen Gül, "Uygulandıkça, İstiklal Caddesi'nde, Kızılay Meydanı'nda, Diyarbakır Sur'da, İzmir Konak'ta da bunun meyveleri vatandaşlarımız tarafından hissedilecek." dedi.

Bakan Gül, "Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil. Türkiye buna layık, bunu önümüzdeki dönemde yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

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