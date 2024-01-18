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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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Politika

CANLI- AK Parti'nin adayları tanıtılıyor

Barış Gündoğan  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
CANLI- AK Parti'nin adayları tanıtılıyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Konya Büyükşehir Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Yusuf Alemdar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cüneyt Yüksel, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ahmet Metin Genç oldu.

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