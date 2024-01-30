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Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. VTR
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Politika

Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

Seval Ocak  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

TBMM
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

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