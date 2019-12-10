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Politika

Büyükelçilerden Erdoğan'a güven mektubu

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundular.

10.12.2019
Büyükelçilerden Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Ankara Büyükelçisi Rybak, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Diamessis ve Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez'i kabul etti.

Belarus

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Rybak'ın, eşi ve kızı ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yunanistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Diamessis, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Meksika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Hernandez'in, eşi Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Büyükelçi Hernandez'in eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ile bir süre sohbet etti.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ile yakın ilişki içerisinde bulunan ve az Türkçe bilen Mediha Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı mensupları ve II. Abdülhamit ile ilgili Türkiye'de düzenlenen anma törenlerine de katılmıştı.

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